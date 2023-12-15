Son 5 yılda ülke puanına en çok katkıyı Fenerbahçe verdi

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UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde grup aşamasının sona ermesinin ardından Türkiye'nin ülke puanı sıralamasındaki yeri belli oldu.
Grupların tamamlanması sonrasında Türkiye, ülke puanında Belçika'yı takibi sürdürerek dokuzuncu sıradaki yerini korudu.
Sezonun geri kalanında Galatasaray ve Fenerbahçe ile temsil edilecek Türkiye'de hangi takımın, ülke puanına ne kadar katkı sağladığı da belli oldu.
Zirvede Fenerbahçe var
İşte 2023-2024 sezonu dahil olmak üzere son 5 sezonun en çok puan toplayan takımları...
Fenerbahçe: 32.000
Galatasaray: 31.500
Başakşehir: 29.000
Sivasspor: 16.500
Beşiktaş: 12.000
Trabzonspor: 11.500
Adana Demirspor: 2.500
Yeni Malatyaspor: 2.000
Konyaspor: 2.000
Alanyaspor: 2.000
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