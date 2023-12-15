Son 5 yılda ülke puanına en çok katkıyı Fenerbahçe verdi Türkiye'de 2023-2024 sezonu da dahil olmak üzere son 5 sezonun en çok puan toplayan takımı Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertlileri ise Galatasaray takip etti.

ensonhaber.com

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde grup aşamasının sona ermesinin ardından Türkiye'nin ülke puanı sıralamasındaki yeri belli oldu.

Grupların tamamlanması sonrasında Türkiye, ülke puanında Belçika'yı takibi sürdürerek dokuzuncu sıradaki yerini korudu.

Sezonun geri kalanında Galatasaray ve Fenerbahçe ile temsil edilecek Türkiye'de hangi takımın, ülke puanına ne kadar katkı sağladığı da belli oldu.

Zirvede Fenerbahçe var

İşte 2023-2024 sezonu dahil olmak üzere son 5 sezonun en çok puan toplayan takımları...

Fenerbahçe: 32.000

Galatasaray: 31.500

Başakşehir: 29.000

Sivasspor: 16.500

Beşiktaş: 12.000

Trabzonspor: 11.500

Adana Demirspor: 2.500

Yeni Malatyaspor: 2.000

Konyaspor: 2.000

Alanyaspor: 2.000