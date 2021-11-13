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    Son 5 yılın en başarılı takımı Trabzonspor

    Süper Lig'de 12 haftada 30 puan yaparak en yakın rakibine 7 puan fark atan Trabzonspor son 5 yılın en başarılı takımı oldu.
    • Haber Merkezi
    • 13.11.2021 - 11:30
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    Son 5 yılın en başarılı takımı Trabzonspor

    En yakın rakipleri Hatayspor ve Konyaspor'un 7 puan önünde 30 puanla liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, 12. haftalar itibarıyla Süper Lig'de son 5 sezonun en başarılı takımı.

    PUAN FARKIYLA FARK YARATTI

    Bordo mavililer aynı zamanda söz konusu periyotta, takipçilerine en fazla puan farkı atan ekip konumunda. Ligde en son 2016-17 sezonunda  Başakşehir, 12. haftayı 30 puanla kapatırken, ikinci sıradaki Beşiktaş ile arasındaki puan farkı sadece 2 idi.

    Sonraki 5 sezonun ilk 12 haftasında en fazla puan toplayan takım, 2018-19'da 27 puana erişen Başakşehir oldu.

    Son 5 yılın en başarılı takımı Trabzonspor #1

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