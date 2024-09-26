SON DAKİKA! Süper Lig'de yeni sezonun adı değişti TFF, Süper Lig'de kalan haftaların "2024-2025 Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu" olarak oynatılmasına karar verdi.

Haber Merkezi

Son dakika haberine göre; TFF, Süper Lig'de kalan haftaların "2024-2025 Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu" olarak oynatılmasına karar verdi.

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu yaptığı değerlendirmede, Trendyol Süper Lig'in Türk futboluna unutulmaz katkılarda bulunan futbol adamları ve eski millî futbolcuların anısına oynanması uygulaması kapsamında, ligin kalan haftalarının "2024-2025 Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu" olarak oynatılmasına karar vermiştir.



Türk futboluna değerli katkılarda bulunan Şamil Ekinci, Trabzonspor'da 5 sezon süren başkanlığı döneminde 4 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 Başbakanlık Kupası sevinci yaşamıştı.



Merhum Şamil Ekinci'ye bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları, sevenleri ve başta Trabzonspor olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz.

MUSTAFA ŞAMİL EKİNCİ KİMDİR?

Kırşehir'de 2 Haziran 1941 yılında dünyaya gelen Mustafa Şamil Ekinci ilk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı.

Ailesinin işleri nedeniyle Trabzon’a gelen ve ailesinin fabrika kurulmasıyla buraya yerleşen Ekinci, uzun yıllar iş hayatına devam etti. Un, yem ve çuval fabrikalarının yanı sıra, gazete ve birçok ticari işletme açtı.

TRABZONSPOR'U ŞAMPİYON YAPAN İLK BAŞKAN

1970 yılında ilk olarak Rıfat Dedeoğlu başkanlığında yönetim kurulu üyeliği yapan Ekinci, Başkan olacağı Haziran 1975 kongresine kadar, yönetim kurulu üyeliği, umumi kaptan ve 2. başkanlık görevlerinde bulundu.

Başkanlığının ilk sezonu olan 1975-1976 sezonunda Trabzonspor Anadolu’dan çıkan ilk şampiyon unvanını elde etti.

UZUN YILLAR TRABZONSPOR'A HİZMET ETTİ

Trabzonspor, Ekinci’nin 5 sezon boyunca başkanlık yaptığı dönemde; 4 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 Başbakanlık Kupası kazandı.

Ekinci aynı zamanda 1983-1985 yılları arasında Divan Kurulu Başkanlığı görevinde de bulundu. 1995 yılında Faruk Özak yönetiminde Başkan Yardımcılığı görevinde de bulunan Ekinci, yöneticilik ve başkanlık yaptığı dönemlerde Trabzonspor 17 kupa kazandı.