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- Son dakikada yenilen golde GS TV spikerleri
Son dakikada yenilen golde GS TV spikerleri
Fatih Karagümrük'e 90+11. dakikada yediği golle 2-1 mağlup olan Galatasaray'da, kulüp televizyonunda maçı anlatan spikerler, Mevlüt Erdinç'in attığı gol sonrası büyük üzüntü yaşadı.
- Haber Merkezi
- 19.12.2020 - 08:56
- Güncelleme : 19.12.2020 - 09:01
Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasının açılış maçında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.
1-0 geriye düştüğü maçta, 90+5. dakikada penaltıdan attığı golle skoru 1-1'e getiren sarı-kırmızılılar, 90+11'de Mevlüt Erdinç'in golüne engel olamayınca sahada 2-1 mağlup ayrıldı.
SPİKERLER YIKILDI
Maçı kulüp televizyonu GS TV'de canlı anlatan spikerler de, son dakikalarda yenilen gol sonrası büyük üzüntü yaşadı.