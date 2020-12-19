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    Son dakikada yenilen golde GS TV spikerleri

    Son dakikada yenilen golde GS TV spikerleri

    Fatih Karagümrük'e 90+11. dakikada yediği golle 2-1 mağlup olan Galatasaray'da, kulüp televizyonunda maçı anlatan spikerler, Mevlüt Erdinç'in attığı gol sonrası büyük üzüntü yaşadı.
    • Haber Merkezi
    • 19.12.2020 - 08:56
    • Güncelleme : 19.12.2020 - 09:01
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    Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasının açılış maçında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.

    1-0 geriye düştüğü maçta, 90+5. dakikada penaltıdan attığı golle skoru 1-1'e getiren sarı-kırmızılılar, 90+11'de Mevlüt Erdinç'in golüne engel olamayınca sahada 2-1 mağlup ayrıldı.

    Son dakikada yenilen golde GS TV spikerleri #1

    SPİKERLER YIKILDI

    Maçı kulüp televizyonu GS TV'de canlı anlatan spikerler de, son dakikalarda yenilen gol sonrası büyük üzüntü yaşadı.

    Son dakikada yenilen golde GS TV spikerleri - İZLE

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