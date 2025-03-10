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Son durumu ne? Brighton'dan Ferdi Kadıoğlu açıklaması

Son durumu ne? Brighton'dan Ferdi Kadıoğlu açıklaması Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler, sakatlığı bulunan Ferdi Kadıoğlu'nun son durumu hakkında "Tünelde küçük bir ışık görüyorum. Onun bu sezon geri dönme şansı hala var" dedi.