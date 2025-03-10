Son durumu ne? Brighton'dan Ferdi Kadıoğlu açıklaması

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'ın teknik direktörü Fabian Hürzeler, sakatlığından dolayı uzun süredir forma giyemeyen Ferdi Kadıoğlu'nun son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Fulham maçı öncesi konuşan Hürzeler, Ferdi'nin sahalara dönebilmek için çok sıkı çalıştığını belirtti.
"DÖNME ŞANSI HALA VAR"
Alman teknik adam, şu ifadeleri kullandı:
Tünelde küçük bir ışık görüyorum. Onun bu sezon geri dönme şansı hala var.
NELER OLMUŞTU?
Brighton'da top koşturan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, ameliyat olmuştu.
25 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sol ayak baş parmağından operasyon geçirdiğini duyurmuştu.
Milli futbolcu, koltuk değnekleriyle paylaştığı fotoğrafa, şu notu eklemişti:
İyileşme sürecim başladı, eskisinden daha güçlü döneceğim.
8 MAÇA ÇIKTI
Yaz transfer döneminde Fenerbahçe’den İngiliz kulübü Brighton’a transfer olan Ferdi, şu ana kadar toplam 8 resmi maçta forma giyerek, 445 dakika süre aldı.
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