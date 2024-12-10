Son galibiyet Kadıköy'de! Trabzonspor 212 gündür deplasmanda kazanamıyor

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Süper Lig'de 22 puan gerisinde yer aldığı namağlup lider Galatasaray'a konuk olacak bordo-mavililer, 18 Mayıs 2024'ten itibaren dış sahada kazanamıyor.

En son geçen sezonun 37. haftasında Başakşehir'i 1-0'lık sonuçla mağlup eden Fırtına, bu sezon deplasmandaki 7 maçtan 4 beraberlik ve 3 yenilgiyle ayrıldı.

DERBİ KARŞILAŞMALARINDA DA KAYIP

Alabileceği 21 puanın sadece 4'ünü hanesine yazdırırken, 0,57 puan ortalamasıyla bu alanda en kötü takımlar arasında yer edindi.

Trabzonspor, Galatasaray'a kaybederse çok daha kötü bir döneme girmiş olacak.

Bordo-mavililer derbi maçlarda da esemiyor.

EN SON KAZANDIĞI DERBİ FENERBAHÇE

İstanbul'un üç büyük takımı ile yaptığı son 5 maçta 3 puanı hanesine yazdıramadı. En son geçen sezon deplasmanda (4 Kasım 2023) Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etti.