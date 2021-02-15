Son şampiyon Başakşehir'in küme düşme korkusu

Geçen sezonun şampiyonu Başakşehir, üst üste alınan olumsuz sonuçların ardından 25. haftayı küme düşme hattında tamamladı. Turuncu-lacivertliler küme düşerse Türk futbolunda bir ilk yaşanacak.

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Başakşehir'de sert düşüş devam ediyor.

SÜPER LİG'DE BİR İLK YAŞANABİLİR

Daha önce Süper Lig'de Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor gibi takımlar şampiyon olurken Başakşehir de bu takımların ardından ligin 6. şampiyonu olmuştu.

Ligde son 7 maçını kazanamayan ve 24 puanla küme düşme hattında bulunan turuncu-lacivertliler, kötü performansını sürdürürse bu kez olumsuz açıdan Türk futbol tarihine geçecek.

Başakşehir'in bu sezon sonunda küme düşmesi halinde Türk futbolunda ilk kez, bir takım şampiyon olduğu senenin ardından ligden düşmüş olacak.

GÜNCEL PUAN DURUMU

Avrupa'da şampiyon olduğu senenin ardından küme düşen takımlar:

1898-99 Sheffield United (İngiltere)

1937-38 Manchester City (İngiltere)

1953-54 Racing Heemstede (Hollanda)

1968-69 FC Nürnberg (Almanya)

2000-01 Herfolge (Danimarka)