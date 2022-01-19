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    Soner Dikmen, Ahmet Çalık için ağladı

    Konyasporlu oyuncu Soner Dikmen, trafik kazasında hayatını kaybeden takım arkadaşı ve çocukluk dostu Ahmet Çalık'tan bahsederken gözyaşlarına hakim olamadı.
    • Haber Merkezi
    • 19.01.2022 - 00:02
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    Soner Dikmen, Ahmet Çalık için ağladı

    Konyaspor'un 27 yaşındaki futbolcusu Ahmet Çalık'ın geçirdiği trafik kazası sonrası yaşamını yitirmesi tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

    Bugün oynanan Adana Demirspor maçı öncesi Konya'da duygu dolu anlar yaşandı. Ahmet Çalık için tribüne gelen binlerce taraftar duygusal anlar yaşarken maç sonunda Çalık'ın arkadaşları röportaj verirken zor anlar yaşadı.

    "BİR ÖLÜM DÜŞÜNÜN Kİ, TÜM TÜRKİYE ARKASINDAN AĞLADI"

    Çocukluk arkadaşı Soner Dikmen yaptığı açıklamada, "Hayatımda hiç böyle bir maça çıkmamıştım. Ahmet, çok güzel bir insandı. Allah ondan razı olsun. Onu yetiştiren ailesinden de Allah razı olsun. Bir ölüm düşünün ki, tüm Türkiye arkasından ağladı. Bazen hayata çok farklı anlamlar yüklüyoruz. Ölümün olduğunu unutuyoruz eğer bunu hatırlarsak dünya daha yaşanılır bir hale gelir bizim için..." ifadelerini kullandı.

    Soner Dikmen, Ahmet Çalık için ağladı #1

    Fotoğraf beIN SPORTS'tan alınmıştır


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