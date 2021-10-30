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- Soner Dikmen'den nefis gol
Soner Dikmen'den nefis gol
Fenerbahçe'yi ağırlayan Konyaspor'da Soner Dikmen, uzaktan nefis bir gol kaydetti.
- Haber Merkezi
- 30.10.2021 - 19:15
- Güncelleme : 30.10.2021 - 20:07
Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor'un konuğu...
Maça hızlı başlayan Konyaspor golü erken buldu.
SONER'DEN HARİKA GOL
Karşılaşmanın 3. dakikasında sahneye çıkan Soner Dikmen, uzaktan vuruşla harika bir gol kaydetti.
Maçın 11. dakikasında Abdulkerim'le Konyaspor, durumu 2-0'a getirdi.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)