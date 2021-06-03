Sörloth'tan Trabzonspor taraftarına: Yeter artık beni aramayın

Trabzonsporlu taraftarların geri dönmesi için kampanya oluşturduğu Alexander Sörloth, gelen aramalar ve mesajlar üzerine sosyal medyadan çağrıda bulundu.

Trabzonspor taraftarı, Alexander Sörloth'un geri dönmesi için sosyal medyada seferber oldu.

Bordo-mavili taraftarlar kulübün gündemindeki Sörloth'un Leipzig'den transfer edilmesini isterken, bu süreçte Norveçli yıldız için sosyal medyada seferber olundu.

Trabzonsporlu taraftarlar Sörloth'u mesaj yağmuruna tutarken, yıldız golcü sosyal medyadan çağrıda bulundu.

“YETER ARTIK!”

Sörloth, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Merhaba Trabzonspor taraftarları. Sevginiz ve desteğiniz için minnettarım ama lütfen beni aramayı ve bana mesaj göndermeyi bırakın. Hayatımı çok stresli bir hale getiriyor. Yeter artık!" dedi.

“TELEFON NUMARAMI ELE GEÇİRDİLER”

Norveç'te yayın yapan TV 2'ye konuşan Sörloth, "Gelen mesajlardan dolayı telefon numaramı değiştirdim. Instagram bildirimlerini kapattım. Telefon numaramı ele geçirdiler." ifadelerini kullanmıştı.