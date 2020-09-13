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    Sörloth'un yerine görev Ekuban'da

    Alexander Sörloth'un Türkiye'ye dönmeme kararının ardından Trabzonspor'da plan değişti. Eddie Newton, Beşiktaş maçında forvette Ekuban'a görev verecek.
    • Haber Merkezi
    • 13.09.2020 - 13:32
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    Sörloth'un yerine görev Ekuban'da

    Planlamalara göre Alexander Sörloth'un önceki gece Türkiye'ye gelmesi ve Beşiktaş maçı öncesinde yapılan son idmana katılması bekleniyordu.

    Teknik direktör Eddie Newton da Norveçli yıldızı direkt 11'e koymayı düşünüyordu. Ancak 24 yaşındaki oyuncunun, Türkiye'ye gelmemesi ve kriz yaratması planları altüst etti.

    Bu doğrultuda kritik maç öncesinde Newton'ın da sahaya sürmeyi düşündüğü 11 değişti.

    Sörloth un yerine görev Ekuban da #1

    İLERİ UÇTA EKUBAN

    İngiliz çalıştırıcı normal şartlarda Nwakaeme, Abdülkadir Ömür ve Ekuban'ın önünde Sörloth'u görevlendirmeyi düşünüyordu. Ancak Sörloth'un yokluğunda ileri uçta Ekuban, Fırtına'nın gol silahı olacak.

    Arkadaki Nwakaeme ile Abdülkadir'e de Guilherme eşlik edecek. Orta alanda ise Flavio ile Abdulkadir Parmak'ın şans bulması bekleniyor.

    Kaleyi Uğurcan'a emanet edecek olan genç hoca, savunma dörtlüsünü de Serkan, Campi, Hüseyin ve Kamil Ahmet'le oluşturacak.

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