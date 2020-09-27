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- Sosa'nın eşi Carolina Alurralde'den derbi pozu
Sosa'nın eşi Carolina Alurralde'den derbi pozu
Fenerbahçe'nin yeni transferi Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde, Galatasaray maçına sayılı saatler kala Fenerbahçe formasıyla poz verdi.
- Haber Merkezi
- 27.09.2020 - 13:07
Süper Lig'in 3. haftasının en önemli maçında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
Türk Telekom Stadı'nda oynanacak kritik karşılaşma bu akşam saat 19.00'da başlayacak.
DERBİ HAVASINA GİRDİ
Dev derbiye sayılı saatler kala heyecan yükselirken, sarı-lacivertlilerin yeni transferi Jose Sosa'nın eşinden bir paylaşım geldi.
Fenerbahçe formasını giyen Carolina Alurralde, story atarak derbiye hazır olduğunu gösterdi.