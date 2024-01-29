Sosyal medya ikiye bölündü! Barış Alper Yılmaz'ın golünden önce el mi var?

Süper Lig'in 23. hafta karşılaşmasında Galatasaray ile Gaziantep FK kozlarını paylaştı.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan maçta kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi sarı-kırmızılılar oldu.
Galatasaray'ın gollerini 72. dakikada Wilfried Zaha ve 89. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti.
Gaziantep FK'nin tek golünü 29. dakikada Arda Kızıldağ kaydetti.
Barış Alper'in golü tartışma yarattı
Maçın skorunu belirleyen golün ardından ise sosyal medyada tartışmalar yaşandı.
Futbolseverler, Barış Alper Yılmaz'ın kaydettiği golden önce Mauro Icardi'nin ceza sahası içinde topa elle dokunduğu yönünde yorumlarda bulundu.
Kamera açısına göre farklılık göstere pozisyonda futbolseverler adeta ikiye bölünürken bu konu çok konuşuldu.
Gol nasıl olmuştu?
Dakikalar 89'u gösterdiğinde ceza sahasında topla buluşan Mauro Icardi, sol çaprazdan sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, top savunmaya takıldı.
Ceza sahası içi sol çaprazında bulunan Barış Alper Yılmaz, savunmadan sekip havalanan topa sol ayağıyla gelişine sert vurdu, meşin yuvarlak uzak köşeden ağlara gitti.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
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