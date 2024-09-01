Sosyal medya karıştı! Beşiktaş - Sivasspor maçında tartışılan pozisyon

Haber Merkezi
Süper Lig'de 4. haftanın kapanış mücadelesinde Beşiktaş ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, rakibini 2-0'lık skorla mağlup etti.
Haftanın bu önemli maçının henüz ilk dakikalarında ise tartışmalı bir pozisyon ortaya çıktı.
Dolmabahçe'de oynanan müsabakada Ciro Immobile ve Rey Manaj arasında yaşananlar sosyal medyada gündem oldu.
IMMOBILE'YE SARI ÇIKTI
Dakikalar 5'i gösterdiğinde siyah-beyazlıların yıldızı Immobile, topsuz alanda Manaj'a yaptığı hareket sonrasında hakem Direnç Tonusluoğlu tarafından sarı kartla cezalandırıldı.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
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