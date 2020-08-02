Sosyal medyada Adana Demirspor yankıları

Süper Lig'in 22 takımla oynanması gerektiğini savunan Adana Demirspor'a sosyal medya fenomenlerinden destek geldi. Yapılan paylaşımlar üzerine kulübün, fenomenlere para verdiği öne sürüldü.

TFF 1. Lig'de mücadele eden Hatayspor ve BB Erzurumspor Süper Lig'e doğrudan çıkarken; ligde 71 gol ile en çok gol atan ekip olan Adana Demirspor ise 3. olarak play-off oynadı.

Geçtğimiz günlerde Ankara'da oynanan play-off finalinde ise mavi-lacivertli ekip, İstanbul ekibi Fatih Karagümrük'e penaltılarda kaybetti ve bu sonuçla birlikte Süper Lig'e çıkan son takım Fatih Karagümrük oldu.

Ancak küme düşmenin kaldırılmasıyla birlikte 21 takımın karşılaşacağı ve her hafta 1 takımın pas geçileceği Süper Lig için bazı kulüpler Adana Demirspor'un Süper Lig'e yükseltilip TFF'ye ’22 takımlı lig’ başvurusunda bulundu.

Federasyonun ise bayramdan sonra toplanıp konuyu görüşeceği öğrenildi.

FENOMENLERDEN DESTEK

Yaşanan bu gelişmelerin ardından sosyal medyada yüz binlerce kişinin takip ettiği Twitter fenomenleri de, #SüperLig22TakımOlmalı ifadelerini kullanarak paylaşımlarda bulundu.

Gelen bu desteğin üzerine Adana Demirspor Kulübü'nün, sosyal medya ünlülerine kendilerine destek olmaları için para verdiği iddia edildi.

DEMET AKALIN DA TWEET ATTI

Konuyla ilgili gelen binlerce tweetin ardından sanatçı Demet Akalın da bir paylaşımda bulunarak mavi-lacivertlilere destek oldu. Akalın, ''#SüperLig22TakimOlmali'' ifadelerini kullandı.