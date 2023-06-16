Sosyal medyada Arda Güler çılgınlığı: 1 sene daha kal Fenerbahçe'de Arda Güler için birçok dev takım devreye girerken, annesinin attığı bir tweet ortalığı karıştırmıştı. Sarı-lacivertli taraftarlar, genç yıldızın takımda kalması için 15 milyon tweet attı.

Fenerbahçe'nin bir yıl daha forma giymesini istediği Arda Güler için Newcastle, Benfica, Ajax, B.Dortmund, Bayern Münih, PSG beklemede.

Fenerbahçeli taraftarlar ise 18 yaşındaki oyuncuyu doya doya izlemek için kalmasını istiyor. Arda'nın annesi Serap Güler, dün Twitter hesabından "Her seçim bir vazgeçiştir" yorumu yapıp, gözü yaşlı emoji de bırakınca ortalık ayağa kalktı.

Gözden Kaçmasın Arda Güler'in annesinden Fenerbahçelileri üzen paylaşım Haberin Detayları

Arda'ya mesaj yağmuru

Fenerbahçe'ye gönül verenler bunu ayrılık sinyali olarak görürken paylaşım kısa sürede 15 milyon etkileşim aldı.

Sevgimizin karşılığı Arda'nın ayrılması olmamalı.

1 sene daha bizimle kalsın, seneye omuzlarda yolcu edelim.

Üzmeyin bizi.

Abla umarım bu Arda'nın ayrılığı değil senin enişteden boşanma haberindir.

Abla artık sil bu mesajı.

Lütfen şaka yaptım de.

35 maçta 6 gol 7 asist

Bu tarz mesajlarla Fenerbahçeli taraftarlar, Arda'nın bu takımda kalmasının ne kadar önemli olduğuna dikkat çekmek istedi.

Fenerbahçe'nin yıldız adayı Arda Güler, bu sezon çıktığı 35 maçta 6 gol, 7 asistlik katkı sağladı ve maç içinde gösterdiği oyun aklıyla da taraftarı bir kere daha mest etti.