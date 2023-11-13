Sosyal medyada Cengiz Ünder'e büyük eleştiri! Boşuna o kadar para verdik

Sezon başında Fenerbahçe'nin transfer listesinin başında olan ve büyük umutlarla 15 milyon euroya alınan Cengiz Ünder, sakatlıkların ardından takıma döndü.
Beklentileri bir türlü karşılayamayan Milli futbolcu, Adana Demirspor maçının son 15 dakikasında oyuna girerken etkisiz futboluyla eleştiri oklarının hedefi oldu.
Taraftarlardan tepki
Hiçbir varlık gösteremeyen ve sadece 1 ikili mücadele kazanıp 1 isabetsiz şut atan tecrübeli oyuncuya, sosyal medyada taraftarlar tepki gösterdi.
"15 milyon euroyu boşuna verdik" şeklinde yorumlar alan Cengiz Ünder'in fiziksel olarak düşüş yaşamasının yanı sıra top hakimiyetinin de eskiye oranla düşük olması taraftarı endişelendiriyor.
26 yaşındaki futbolcu, bu sezon 8 maçta sadece 1 asist yaparken; geçen yıl Marsilya formasıyla 46 maçta 5 gol 6 asist kaydetmişti.
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