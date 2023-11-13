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Sosyal medyada Cengiz Ünder'e büyük eleştiri! Boşuna o kadar para verdik

Sosyal medyada Cengiz Ünder'e büyük eleştiri! Boşuna o kadar para verdik Fenerbahçe tarihinin en pahalı futbolcusu olan Cengiz Ünder, Adana'da yine beklentilere karşılık veremedi.