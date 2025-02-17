Sosyal medyada tartışılan an! Victor Osimhen'in 2. golünde ofsayt var mı?

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Süper Lig'de 24. haftanın kapanış maçında Rizespor ile lider Galatasaray karşı karşıya geldi.

Rize Stadyumu'nda oynanan kritik müsabakada kazanan 2-1'lik skorla konuk takım Galatasaray oldu.

Sarı-kırmızılı ekibe üç puanı getiren golleri ise yıldız futbolcu Victor Osimhen kaydetti.

OFSAYT TARTIŞMASI

Nijeryalı forvetin attığı 2. gol ise sosyal medyada tartışma yarattı.

Fenerbahçeli futbolseverler, Yıldız ismin ofsaytta olduğunu ve golün iptal olması fikrinde birleşti.

Öte yandan ise maç sırasında bu pozisyonla ilgili ofsayt çizgisi çekilmedi.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)

GOL NASIL OLDU?

Dakikalar 86'yı gösterdiğinde Galatasaray'ın soldan kullandığı kornerde ön direğe gelen topu Lemina kafayla kale sahasına indirdi.

Osimhen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak sağ direğin yanından ağlara gitti.