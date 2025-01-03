Sosyal medyadan duyurdu! Ferdi Kadıoğlu ameliyat oldu

İHA

İngiltere Premier Lig ekibi Brighton Hove Albion'da top koşturan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, ameliyat oldu.

25 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sol ayak baş parmağından operasyon geçirdiğini duyurdu.

"ESKİSİNDEN DAHA GÜÇLÜ DÖNECEĞİM"

Milli futbolcu, koltuk değnekleriyle paylaştığı fotoğrafa, şu notu ekledi:

İyileşme sürecim başladı, eskisinden daha güçlü döneceğim.

445 DAKİKA OYNADI

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe’den İngiliz kulübü Brighton’a transfer olan Ferdi, şu ana kadar toplam 8 resmi maçta forma giyerek, 445 dakika süre aldı.

Başarılı isim, bu maçlarda 2 kez gol sevinci yaşadı.