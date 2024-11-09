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Haber Merkezi

UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasında Galatasaray’ın evinde İngiliz takımı Tottenham'ı 3-2 yendiği müsabakada Arjantinli futbolcu Mauro Icardi sakatlandı.

Müsabakanın 81. dakikasında Icardi, Tottenham kalecisi Fraser Forster’e baskı yaptığı sırada kendi yere bıraktı.

SEDYEYLE KENARA GELDİ

Oyuna devam edemeyen 31 yaşındaki futbolcu saha kenarına sedye getirildi.

Mauro Icardi’nin yerine 85. dakikada Michy Batshuayi oyuna girdi.

ÇAĞRAZ BAĞLARI KAPTI

Yaşanan bu gelişme sonrasında ise Icardi'nin sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküsünde hasar tespit edildi.

"YAKINDA DÖNECEĞİM"

Sezonu kapatan yıldız oyuncu, daha sonrasında ise şu açıklamayı yaptı:

Birkaç aylığına uzak durmanın, gülümseyerek, sıkı çalışıp daha iyi geri dönmenin zamanı geldi. Takım arkadaşlarıma ve tüm Galatasaray ailesine başarılar ve başarılarla dolu bir sezon diliyorum. Bu zamanda ilgilenen ve yakın olan herkese teşekkür ederim. Herkesi öpüyorum, yakında döneceğim.

PAYLAŞIM YAPTI

Bu açıklama sonrasında ise Icardi, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve son görüntüsünü takipçileriyle paylaştı.

Icardi'nin bu paylaşımı Galatasaray taraftarları tarafından beğeniyle karşılandı.