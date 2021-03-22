Sosyal medyanın favori derbi capsi

Sergen Yalçın'ın hakemlere itiraz ederken sürekli olarak ellerini yana açması, sosyal medyada gündem oldu.

Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş sahasında, Fenerbahçe'yi konuk etti.

Vida'nın golüyle öne geçen ve 3 puanı almaya çok yaklaşan siyah-beyazlılar, 89. dakikada Ozan Tufan'ın golüne engel olamayınca sahadan 1 puanla ayrıldı.

Rakiplerine göre daha dar kadrosu olmasına rağmen Sergen Yalçın'ın önderliğinde ligin zirvesine oturan Kartal, 1 maç eksiğine rağmen Galatasaray'ın 3, Fenerbahçe'nin 5 puan önünde bulunuyor.

SERGEN YALÇIN'IN İSYANI CAPS OLDU

Başarılı futbol oynatması kadar hakemlere yaptığı itirazlarla da çok konuşulan Beşiktaş'ın patronu, dünkü derbide de sık sık isyan ederken görüntülendi.

Hakemlerin verdiği bazı kararlara iki elini yana açarak karşı çıkan Yalçın'ın bu görüntüsü, sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçeli taraftarlar, yaptıkları capslerle Beşiktaşlılara esprili bir şekilde göndermede bulundu.

İşte derbinin favori capsi: