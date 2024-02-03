Sosyal medyanın konuştuğu pozisyon! Cengiz Ünder'in golünden önce ofsayt mı var?

Süper Lig'in 24. hafta karşılaşmasında Antalyaspor, Fenerbahçe'yi konuk etti.
Antalya Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısının son dakikalarında konuşulan bir an oldu.
Dakikalar 42'yi gösterdiğinde sarı-lacivertlilerde Cengiz Ünder, mükemmel bir gol atarken pozisyon öncesinde ofsayt tartışmaları yaşandı.
Gol nasıl oldu?
Dusan Tadic'in sol kanattan yaptığı ortanın ardından savunmanın uzaklaştırdığı topu İsmail Yüksek, ceza sahası dışından bekletmeden Cengiz Ünder'e aktardı.
Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Cengiz, sol ayağının içiyle vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu.
Gol öncesi ofsayt var mı?
Sosyal medyada ise bu pozisyon hakkında futbolseverler ikiyi ayrıldı.
Bu gol öncesinde Edin Dzeko'nun ofsaytta olduğu ileri sürülürken bazı kullanıcılar bu fikri destekledi. Kalan futbolseverler ise kararın doğru olduğunu savundu.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
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