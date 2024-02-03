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Sosyal medyanın konuştuğu pozisyon! Cengiz Ünder'in golünden önce ofsayt mı var?

Sosyal medyanın konuştuğu pozisyon! Cengiz Ünder'in golünden önce ofsayt mı var? Fenerbahçe'nin Antalyaspor'a konuk olduğu maçta ilk yarıda yaşanan bir pozisyon çok konuşuldu. Sarı-lacivertli takımda Cengiz Ünder golü bulurken, pozisyon öncesinde ofsayt tartışmaları yaşandı.