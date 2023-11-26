Sosyal medyaya damga vuran maç! Perşembespor'la Çarşambaspor berabere kaldı Bölgesel Amatör Lig (BAL) 12. Grup'ta Perşembespor, konuk ettiği Çarşambaspor ile 3-3'lük skorla berabere kaldı.

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Son dönemde sosyal medyada büyük bir yankı uyandıran haftanın iki gününün adını taşıyan Samsun'un Çarşamba ilçesi ile Ordu'nun Perşembe ilçesinin futbol takımları arasındaki maç oynandı.

Bölgesel Amatör Lig 12. Grubun 7. hafta mücadelesinde Hakan Çolak'ın çalıştırdığı Perşembespor ile Zekeriya Köklükaya yönetimindeki Çarşambaspor karşı karşıya geldi.

Perşembe İlçe Stadı'nda oynanan müsabaka gol düellosuna sahne oldu. Toplam 6 golün atıldığı maçta kazanan çıkmadı ve mücadele 3-3'lük eşitlikle sona erdi.

Çarşambaspor, puanı son dakikada aldı

Perşembespor'un gollerini 8. dakikada Batuhan Akıncı, 12. dakikada Yasin Öztop ve 37. dakikada Tansu Yazıcı kaydetti. Çarşambaspor'un golleri ise 28 ve 46. dakikalarda Abdulkadir Kaplan, 90+5. dakikada Hayri Kıcıkoğlu'ndan geldi.

İki takım da aynı puanda

Bu sonuçla ligde iki takım da puanını 11'e çıkardı.

Ligin bir sonraki haftasında Perşembespor, lider Türk Metal 1963'le oynayacak. Çarşambaspor ise Alaçamspor ile oynayacak.