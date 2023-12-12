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Şota Arveladze, Fatih Karagümrük'te ilk idmanına çıktı

Şota Arveladze, Fatih Karagümrük'te ilk idmanına çıktı Fatih Karagümrük'te Alparslan Erdem'in yerine göreve getirilen Şota Arveladze yeni takımıyla ilk kez antrenman yaptı.