Şota Arveladze: Serdar Dursun dokunmasa galiba gol oluyordu

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Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılı takım 1-0 kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 41. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

Bu sonuçla sarı-kırmızılılar derbi öncesi 43 puana yükseldi. Fatih Karagümrük ise 17 puanda kaldı.

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze, Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"Serdar Dursun dokunmasa galiba gol oluyordu"

Mücadeleyi değerlendiren Şota Arveladze, şunları dedi:

Galatasaray maçından 1 puan alabilirdik. Şimdi önümüzdeki maçlara bakacağız. Bu atmosferi yaşamak herkes için çok güzel. Gelen futbolcular da zevk alıyor. Bu atmosferde olduğum için ben de zevk aldım, güzel bir şey. Ofansif olarak daha iyi işler yapabiliriz. Futbolda gol atmak kolay değil. Net iki üç pozisyonumuz vardı. Bir tanesinde gol attık, Serdar Dursun dokunmasa galiba gol oluyordu.