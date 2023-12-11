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Şota Arveladze, Süper Lig'e döndü! İşte yeni takımı

Şota Arveladze, Süper Lig'e döndü! İşte yeni takımı Fatih Karagümrük, teknik sorumlu Alparslan Erdem ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. İstanbul temsilcisi, teknik direktörlük konusunda Şota Arveladze ile prensip anlaşmasına varıldığını da duyurdu.