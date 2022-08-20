Şota Arveladze'den Ahmetcan Kaplan'a övgü

Trabzonspor’dan Ajax’a transfer olan Ahmetcan Kaplan, Şota Arveladze’den sonra Hollanda devine transfer olan 2. futbolcu olmuştu. Hull City'i çalıştıran Şota bu transfere dair açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor’un altyapısından yetişen ve A takıma yükselerek kısa sürede Avrupa kulüplerini peşinde koşturan 19 yaşındaki stoper Ahmetcan Kaplan, 9.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Ajax ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Trabzonspor’da 1994-1997 yılları arasında forma giyen ve Süper Lig’den Ajax’a transfer olan ilk futbolcu olan şimdiki Hull City teknik direktörü Şota Arveladze, Ahmetcan Kaplan transferi hakkında konuştu.





Şota'dan sonra Ahmetcan da Ajax yolcusu oldu

1997-98 sezonunda Trabzonspor'dan 1.6 milyon euro bonservis bedeliyle Ajax'a transfer olan ve kariyerine Glasgow Rangers, AZ Alkmaar, Levante gibi önemli kulüplerde devam eden Şota Arveladze, genç yaşta Hollanda temsilcisine katılan Ahmetcan'ın büyük bir başarıya imza attığını ifade etti.

Süper Lig’den Avrupa devine transfer olan ikinci oyuncu olarak tarihe geçen Ahmetcan’ın geleceğinin parlak olduğunu belirten Şota Arveladze, Ajax’ın dünya çapında genç oyuncuları izleyip gelecek vaat edenleri dikkatle seçtiğini söyledi.

"Artık ben de onun taraftarıyım"

Ajax’ta oynamanın genç stoperin kariyerinde önemli olduğunu belirten Arveladze, “Hem Ahmetcan’ı, hem akademisini, hem altyapı hocalarını, hem de kulübü tebrik etmek lazım. Kendisi takımına ve ülkeye çok büyük değer ve katkı verdi. Büyük bir iş başardı. Ahmetcan’a tavsiyem, bu işi burada bırakmasın. ‘Avrupa’ya transfer oldum’ diyerek gelişimini durdurmasın. Daha çok çalışsın, daha büyük başarılara imza atıp herkesi daha fazla mutlu etsin. Ahmetcan’ı tebrik ediyorum. Artık ben de onun taraftarıyım” dedi.

"Umarım Ajax Türkiye'den daha çok oyuncu alır"

Hollanda temsilcisi Ajax’ın, umut vaat eden oyuncuları seçerek transfer ettiğini belirten Arveladze, “Ajax eğer Trabzonspor’dan 19 yaşındaki bir çocuğu almışsa bu önemlidir, gelecek görmese almazdı. Diğer ülkelerden Brezilya’dan Arjantin’den de alabilirdi ama gelip Trabzonspor’dan aldı. Önceki gün Bayern Münih, Dinamo Tiflis’ten 17 yaşındaki Luka Parkadze’ye imza attırdı. Ben de sosyal medyamda paylaştım. Bu çocuk daha 17 yaşında. Bu çocuk, çok büyük değer kazandırdı kulübüne. Ahmetcan da tıpkı onun gibi ülke futboluna ve Trabzonspor’a değer kazandırdı. Ahmetcan benden sonra giden ikinci oyuncu oldu. Umarım Ajax Türkiye’den daha çok oyuncu alır” diye konuştu.





"Trabzonspor'un altyapısından iyi oyuncular çıkıyor"

Ajax’ın Türkiye’den transfer ettiği iki futbolcunun da Trabzonspor’dan olmasını değerlendiren Şota, “Türkiye’den çıkıp Avrupa’da farklı kulüplere giden çok futbolcu var. Ama Trabzonspor’un altyapısından iyi oyuncular çıkıyor. Ajax olmasaydı Ahmetcan belki başka takımlara da gidebilirdi. Ajax özellikle genç oyuncuları seçen bir kulüp, Ahmetcan’ı almak Ajax’a kısmet oldu” ifadelerini kullandı.

"Avrupa'ya Ahmetcan gibi daha çok genç gönderilir"

Futbolda altyapıya daha fazla önem verilmesi gerektiğini söyleyen Arveladze, “Trabzonspor’da bu tür oyuncular her 10 senede bir çıkıyor. İyi bir sistem kurulursa daha çok oyuncu daha kısa sürede çıkar. Önce 5 senede bir, sonra 3 senede bir çıkar. Hem A takıma, hem ekonomik olarak kulübe, hem de milli takıma katkı sağlanır. Önemli olan da budur. Altyapının önemli olduğunu herkes söylüyor ama Türkiye’de bu konuda doğru dürüst iş yapılmıyor. Maalesef herkes puan peşinde. Halkımız da beklemek istemiyor, bu konuda sabırsız. Türkiye’de özellikle Trabzon’da, Sakarya’da, İzmir’de, diğer Karadeniz şehirlerinde çok yetenekli oyuncular var. Bu tarz işler düzgün yapılırsa, iyi bir sistem olursa yetenekli çocukları bekletmeye gerek kalmaz. Avrupa’ya Ahmetcan gibi daha çok genç gönderilir” dedi.



