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    Şota'yla fotoğraf çektirmek istedi, Arçil çıktı

    Hull City Teknik Direktörü Şota Arveladze ile fotoğraf çektirmek isteyen bir futbolsever "Ben Arçil'im" cevabı alınca sosyal medyaya yeni bir malzeme çıktı.
    • 20.08.2022 - 17:18
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    Şota'yla fotoğraf çektirmek istedi, Arçil çıktı

    Trabzonspor'un eski futbolcuları Şota ve Arçil Arveladze şu sıralar Hull City'de birlikte çalışıyor.

    Teknik direktör Şota'nın yanında ona yardımcı olan ikiz kardeşi Arçil, benzerliğiyle taraftarları bazen ters köşeye yatırıyor.

    Şota'yla fotoğraf çektirmek istedi, Arçil çıktı - İZLE

    "Şota değilim Arçil'im"

    Bir futbolsever "Şota'yı bulduk. Hocam nasılsınız?" diyerek fotoğraf çektirmek isterken, bir anda şaşıran Arçil, "Şota değilim abi. Arçil'im." diyerek hem güldürdü hem de şaşırttı.

    Bazı futbolseverler Şota'nın espri yaptığını videodaki ismin Şota oldunu iddia ederken bazıları da durumun komik bir benzetme olduğunu doğruladı.

    Altıntop kardeşlerin unutulmaz röportajı: Ben zaten Halil - İZLE

    Efsane video akıllara geldi

    Görüntüyü izleyenlerin aklına ise yıllar önce Hamit ve Halil Altıntop'un birbirine karıştırıldığı efsane röportaj geldi.


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