Şota'yla fotoğraf çektirmek istedi, Arçil çıktı

Hull City Teknik Direktörü Şota Arveladze ile fotoğraf çektirmek isteyen bir futbolsever "Ben Arçil'im" cevabı alınca sosyal medyaya yeni bir malzeme çıktı.

Trabzonspor'un eski futbolcuları Şota ve Arçil Arveladze şu sıralar Hull City'de birlikte çalışıyor.

Teknik direktör Şota'nın yanında ona yardımcı olan ikiz kardeşi Arçil, benzerliğiyle taraftarları bazen ters köşeye yatırıyor.

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"Şota değilim Arçil'im"

Bir futbolsever "Şota'yı bulduk. Hocam nasılsınız?" diyerek fotoğraf çektirmek isterken, bir anda şaşıran Arçil, "Şota değilim abi. Arçil'im." diyerek hem güldürdü hem de şaşırttı.

Bazı futbolseverler Şota'nın espri yaptığını videodaki ismin Şota oldunu iddia ederken bazıları da durumun komik bir benzetme olduğunu doğruladı.

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Efsane video akıllara geldi

Görüntüyü izleyenlerin aklına ise yıllar önce Hamit ve Halil Altıntop'un birbirine karıştırıldığı efsane röportaj geldi.