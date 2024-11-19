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Haber Merkezi

ESH Spor, kurulduğu günden bu yana futbolseverlerin ilgiyle takip ettiği bir dijital medya haline geldi.

Muhabirlerimiz maç günlerinde taraftara mikrofon uzatıp; sorunlarını, dertlerini ve çözüm önerilerini binlerce kişiye ulaştırmasını sağlıyor.

SÖZ TARAFTARDA

ESH Spor muhabiri Hazal Palavar, Galatasaray taraftarına "Geçmişten bir futbolcuyu getirme şansın olsaydı kimi getirirdin?" şeklinde bir soru yöneltti.

Cevaplar ise oldukça şaşırtıcı.

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