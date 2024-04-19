Sözleşme uzatan Fernando Muslera'dan açıklama: Sonsuza kadar buradayım Galatasaray'da 5 isimle sözleşme yenilendi. Sarı-kırmızılılarda kontratı uzatılan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, taraftarı memnun eden açıklamalarda bulundu.

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ensonhaber.com

Fernando Muslera, Galatasaray'la yeni sözleşme imzaladı.

Basın toplantısında duygularını paylaşan yıldız eldiven, 13 yıl boyunca Galatasaray formasını giymenin kendisi için önemli bir süreç olduğunu belirterek, üçüncü kez sözleşme yenilemenin de kendisi için anlamlı olduğunu ifade etti.

13 yıl.. Dile kolay, bir ömür. Üçüncü kez kontratımı yeniliyorum. Burada güzel yıllar geçirdim. Takım arkadaşlarıma da teşekkür ederim. Hocamıza, Erden Bey'e, Başkanımıza durmadan çalıştıkları ve yanımızda oldukları için teşekkürler.

"Sonsuza kadar devam edeceğim"

Takım arkadaşlarına, teknik direktörlerine, kulüp başkanına ve çalışanlara teşekkür eden Muslera, Galatasaray'ın bir parçası olarak kalmaya devam edeceğini ve takımın bir parçası olarak sonsuza kadar kalacağını vurguladı.

16 şampiyonluk gördüm ama Galatasaray, Türkiye'nin en büyüğü. Bu yolda devam etmeliyiz. Oyuncu olarak buradayım, ilerde de bu takım bir parçası olmaya sonsuza kadar devam edeceğim.

16 kupa kazandı

Parçalı formayla 16 kupa kazanan Muslera'nın kupa dağılımı şu şekilde:

5 Süper Lig Şampiyonluğu

4 Türkiye Kupası

6 Süper Kupa

1 UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali

46 maçta oynadı

Öte yandan bu sezon da başarılı bir performans gösteren Uruguaylı eldiven, 46 maçta 44 gole engel olamazken 20 maçta da kalesini gole kapattı.