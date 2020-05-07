Sözleşmesi bitecek futbolcuların akıbeti Sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erecek olan futbolcular, Transferler Talimatı'nın 19. maddesine göre haziran ayında resmi maç olduğu için forma giymeye devam etmek zorunda.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, salı günü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir araya gelmiş ve Süper Lig'in başlama tarihiyle ilgili fikir alışverişinde bulunmuştu.

Alınan kararı dün kamuoyuyla paylaşan Özdemir, liglerin 12 Haziran'da başlayacağını duyurmuştu.

Yaşanan bu gelişme üzerine akıllara, 'sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erecek olan futbolcular ne yapacak?' sorusu geldi.

Edinilen bilgiye göre kontratı biten oyuncular, resmi müsabakalar devam ediyorsa takımının formasını giymek zorunda. Maçlar haziran ve temmuz aylarında oynanacağı için sözleşmesi sona eren futbolcular, takımının formasını giymeye mecburen devam edecek.

Süper Lig'de sezon sonu sözleşmesi bitecek olan futbolcular

İşte o madde:

RESMİ MAÇ VARSA OYNAMAK ZORUNDA

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı Madde 19'a göre; her profesyonel futbolcunun sözleşmesinin bitiş süresi 31 Mayıs olarak kabul ediliyor.

Aynı maddenin bir diğer bendine göre ise; sözleşme bitiş tarihinden sonra resmi müsabakaların devam etmesi halinde kontrat süresi müsabakaların bitimine kadar uzamış sayılıyor.