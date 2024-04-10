Sözleşmesi sona erecek futbolcular! Kylian Mbappe de listede
ensonhaber.com

Futbol dünyasında 2023-2024 sezonunun sona ermesine kısa bir süre kaldı.

Liglerde takımların şampiyonluk ve küme düşme mücadelesi devam ederken bir yandan da transfer çalışmaları şimdiden başladı.

Futbolda bu sezonun bitmesiyle birlikte ise birçok futbolcu takımlarından ayrılabilir.

Başta Fransız ekibi Paris Saint-Germain'in yıldız ismi Kylian Mbappe olmak üzere önemli oyuncular, mevcut takımlarındaki sözleşmelerin tamamlanmasıyla birlikte başka kulüplere imza atabilir.

İşte sözleşmesi sona eren yıldızlar

1 - Kylian Mbappe - Paris Saint-Germain - 180 milyon euro

2 - Adrien Rabiot - Juventus - 40 milyon euro

3 - Mario Hermoso - Atletico Madrid - 25 milyon euro

4 - Piotr Zielinski - Napoli - 25 milyon euro

5 - Guido Rodriguez - Real Betis - 24 milyon euro

6 - Josh Brownhill - Burnley - 18 milyon euro

7 - Rafa Silva - Benfica - 18 milyon euro

8 - Lloyd Kelly - Bournemouth - 16 milyon euro

9 - Wilfried Ndidi - Leicester City - 16 milyon euro

10 - Daichi Kamada - Lazio - 15 milyon euro

11 - Che Adams - Southampton - 15 milyon euro

12 - Tosin Adarabioyo - Fulham - 15 milyon euro

13 - Alex Meret - Napoli - 15 milyon euro

14 - Kenny Tete - Fulham

15 - Jorgino - Arsenal - 15 milyon euro

16 - Leandro Barreiro - Mainz - 14 milyon euro

17 - Kalechi Iheanacho - Leicester City - 13 milyon euro

18 - Josh Dasilva - Brentford - 12 milyon euro

19 - Alex Berenguer - Athletic Bilbao - 12 milyon euro

20 - Andre Gomes - Everton - 12 milyon euro

21 - Toni Kroos - Real Madrid - 12 milyon euro

22 - Yusuf Yazıcı - Lille - 10 milyon euro

23 - Nicolas Pepe - Trabzonspor - 10 milyon euro

24 - Mehdi Taremi - Porto - 10 milyon euro

25 - Ole Aina - Nottingham Forest - 10 milyon euro