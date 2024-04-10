Sözleşmesi sona erecek futbolcular! Kylian Mbappe de listede

Futbol dünyasında 2023-2024 sezonunun sona ermesine kısa bir süre kaldı.
Liglerde takımların şampiyonluk ve küme düşme mücadelesi devam ederken bir yandan da transfer çalışmaları şimdiden başladı.
Futbolda bu sezonun bitmesiyle birlikte ise birçok futbolcu takımlarından ayrılabilir.
Başta Fransız ekibi Paris Saint-Germain'in yıldız ismi Kylian Mbappe olmak üzere önemli oyuncular, mevcut takımlarındaki sözleşmelerin tamamlanmasıyla birlikte başka kulüplere imza atabilir.
İşte sözleşmesi sona eren yıldızlar
1 - Kylian Mbappe - Paris Saint-Germain - 180 milyon euro
2 - Adrien Rabiot - Juventus - 40 milyon euro
3 - Mario Hermoso - Atletico Madrid - 25 milyon euro
4 - Piotr Zielinski - Napoli - 25 milyon euro
5 - Guido Rodriguez - Real Betis - 24 milyon euro
6 - Josh Brownhill - Burnley - 18 milyon euro
7 - Rafa Silva - Benfica - 18 milyon euro
8 - Lloyd Kelly - Bournemouth - 16 milyon euro
9 - Wilfried Ndidi - Leicester City - 16 milyon euro
10 - Daichi Kamada - Lazio - 15 milyon euro
11 - Che Adams - Southampton - 15 milyon euro
12 - Tosin Adarabioyo - Fulham - 15 milyon euro
13 - Alex Meret - Napoli - 15 milyon euro
14 - Kenny Tete - Fulham
15 - Jorgino - Arsenal - 15 milyon euro
16 - Leandro Barreiro - Mainz - 14 milyon euro
17 - Kalechi Iheanacho - Leicester City - 13 milyon euro
18 - Josh Dasilva - Brentford - 12 milyon euro
19 - Alex Berenguer - Athletic Bilbao - 12 milyon euro
20 - Andre Gomes - Everton - 12 milyon euro
21 - Toni Kroos - Real Madrid - 12 milyon euro
22 - Yusuf Yazıcı - Lille - 10 milyon euro
23 - Nicolas Pepe - Trabzonspor - 10 milyon euro
24 - Mehdi Taremi - Porto - 10 milyon euro
25 - Ole Aina - Nottingham Forest - 10 milyon euro
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