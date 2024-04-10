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Sözleşmesi sona erecek futbolcular! Kylian Mbappe de listede

Sözleşmesi sona erecek futbolcular! Kylian Mbappe de listede Sezonun tamamlanmasıyla birlikte birçok yıldız isim takımlarına veda edebilir. Kylian Mbappe de dahil olmak üzere önemli futbolcuların sözleşmesi sezonu sonunda sona erecek.