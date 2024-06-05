Spalletti: Montella her zaman çok kurnaz İtalya'nın teknik direktör Luciano Spalletti, A Milli Takım ile golsüz berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamalarda, "Montella her zaman çok kurnaz, ona karşı oynarken dikkatli olmak gerekiyor." dedi.

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EURO 2024 öncesi hazırlık maçında A Milli Takımımız ile 0-0 berabere kalan İtalya'nın teknik direktör Luciano Spalletti, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"Montella her zaman çok kurnaz"

Takımının performansı ile ilgili konuşan Spalletti, "Hazırlık süresindeyiz, bazı hatalarımız oldu ama daha iyi hazırlanmamız gerekiyor. İki gün sonra kadrodan kimlerin çıkacağına karar vereceğim." dedi.

Teknik direktörümüz Montella ile ilgili de konuşan teknik adam, "Türk Milli Takımı'nı gördünüz, dengeli bir maç olduğunu düşünüyorum. Montella her zaman çok kurnaz, ona karşı oynarken dikkatli olmak gerekiyor." sözlerini sarf etti.

"Ozan'ın sakatlığına çok üzüldük"

Milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın sakatlığına değinen İtalyan çalıştırıcı, "Ozan'ın sakatlığına çok üzüldük. Hangi takımdan olursa olsun bir oyuncunun bu şekilde sakatlanarak sahadan ayrılması çok üzücü." ifadelerini de kullandı.

"Daha kaliteli oynayabilirdik"

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında da açıklamalarda bulunan İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Luciano Spalletti şunları söyledi:

“Böyle bir maç bekliyordum. Fiziksel olarak iyi oynadığımızı düşünüyorum. Belki daha kaliteli oynayabilirdik. Rakip alanda top oynamamız biraz zor oldu. Rakip topu aldıktan sonra topu geri almak zor oldu bizim için. Daha iyi oynamak için topu daha hızlı geri almamız gerekiyordu. Ofansif fırsatlar bulmakta zorlandık”

"Fazla koştuk ama sonuca varamadık"

Türkiye ile oynanan hazırlık maçında futbolcularını daha iyi tanıma fırsatı bulduğuna da değinen Spalletti şunları dedi: