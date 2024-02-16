Sparta Prag'ı yenen Galatasaray gözünü Ankaragücü maçına çevirdi

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 26. haftasında 18 Şubat Pazar günü deplasmanda Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında dün Çekya temsilcisi Sparta Prag'ı konuk eden ve sahadan 3-2 galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılı takım, Ankaragücü maçı öncesi ilk çalışmasını ara vermeden gerçekleştirdi.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapıldı.
Hazırlıklar yarın sona erecek
Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, yarın yapacağı idmanla Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamlayacak.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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