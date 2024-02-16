Sparta Prag'ı yenen Galatasaray gözünü Ankaragücü maçına çevirdi UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'ı 3-2 yenen Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında Ankaragücü'ne konuk olacağı maça hazırlanıyor.

AA

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 26. haftasında 18 Şubat Pazar günü deplasmanda Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında dün Çekya temsilcisi Sparta Prag'ı konuk eden ve sahadan 3-2 galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılı takım, Ankaragücü maçı öncesi ilk çalışmasını ara vermeden gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapıldı.

Hazırlıklar yarın sona erecek

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)