Spartak Trnava hocasından Fenerbahçe'ye gözdağı: Açıklarını keşfettik Temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi Spartak Trnava'nın teknik direktörü Michal Gasparik, sarı-lacivertlilerin taktiksel açıdan açığını bulduğunu iddia etti.

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Fenerbahçe, Spartak Trnava maçı için hazırlıklarını tamamladı ve maçı beklemeye geçti. Teknik direktör İsmail Kartal, maça dair son analizlerini yaparak rakibini deplasmanda yenmeyi planlıyor.

Kartal, basın toplantısında grubu lider olarak tamamlamak istediklerini ifade etti. Ancak, Spartak Trnava'nın hocası Gasparik, Fenerbahçe'ye bir sürpriz hazırlığında...

Spartak Trnava Teknik Direktörü Michal Gasparik, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarın oynayacakları Fenerbahçe maçı öncesinde Sport Aktuality SK'ya önemli açıklamalar yaptı.

"Açık keşfettik"

Gasparik açıklamasında şunları söyledi: