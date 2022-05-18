Adana Demirspor'un dünyaca ünlü yıldızı Mario Balotelli, bu sezonki performansıyla yeniden büyük liglerdeki takımların ilgisini çekmeye başladı. Başarılı golcüye Serie A takımı Spezia talip oldu.

Adana Demirspor'daki başarılı performansıyla adından sık sık söz ettiren Mario Balotelli'ye, İtalya'dan talip çıktı.

Serie A ekiplerinden Spezia'nın, Mario Balotelli'yi 5 milyon euro bedelle transfer edeceği öne sürüldü.

5 milyon euro

İtalya basınında yer alan habere göre; Serie A takımlarından Spezia, Mario Balotelli'yi istiyor. İtalyan ekibinin teknik direktörü Thiago Motta, yıldız golcünün ısrarla transfer edilmesini istiyor ve Balotelli'de İtalya'ya dönmeye sıcak bakıyor.

Haberde, Spezia'nın, Mario Balotelli transferini 5 milyon euro bedelle gerçekleştireceği belirtildi. Eğer transfer bu rakamla gerçekleşirse Adana Demirspor'un şimdiye kadarki en pahalı oyuncu satışı olacak.

Öte yandan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Balotelli'nin değerinin 10 milyon euro olduğunu açıklamıştı.