Spor camiası Rasim Öztekin'i unutmadı

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden usta oyuncu Rasim Öztekin, tüm ülkeyi olduğu gibi spor camiasını da yasa boğdu. Fanatik Galatasaraylı olan Öztekin için birçok taziye mesajı yayınlandı.

Dün öğle saatlerinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan tiyatro ve sinemanın usta oyuncusu Rasim Öztekin'in kalbinin durduğu ancak yapılan müdahale sonrası hayata döndürüldüğü açıklanmıştı.

Hastanede tedavi altına alınan Öztekin'den acı haber geldi. Ünlü sanatçı, 62 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Oyuncunun vefatı sevenlerini yasa boğarken, fanatik Galatasaraylı olarak bilinen Öztekin için birçok kulüpten taziye mesajı yayınlandı.

GALATASARAY

"Türk sineması ve tiyatrosunun usta oyuncularından, kulübümüzün 8385 numaralı Divan Kurulu Üyesi Rasim Öztekin'in vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.Merhuma Allah'tan rahmet; Öztekin ailesi, yakınları, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dileriz."

FATİH TERİM

"Nur içinde yat büyük usta."

BEŞİKTAŞ

"Değerli sanatçı Rasim Öztekin’in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat dünyasına başsağlığı dileriz."

FENERBAHÇE

"Türk sinema ve tiyatrosunun usta sanatçısı Rasim Öztekin’e Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı dileriz."

TRABZONSPOR

"Türk Tiyatrosu güldürü geleneğinin nişanesi Kavuk'a bir dönem sahiplik eden, sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Rasim Öztekin’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum Öztekin’e Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz."

SAMSUNSPOR

"Geçirdiği kalp rahatsızlığı sebebiyle hastanede tedavi gören Usta Tiyatrocu Rasim Öztekin'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Seni asla unutmayacağız Büyük Usta."