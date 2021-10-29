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    Spor camiasından 29 Ekim mesajları

    TFF ve 4 büyükler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı yayınladıkları mesajlarla kutladı.
    • Haber Merkezi
    • 29.10.2021 - 09:58
    • Güncelleme : 29.10.2021 - 10:21
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    Spor camiasından 29 Ekim mesajları

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, tüm Türkiye'de ve KKTC'de coşkuyla kutlanıyor. Spor camiası da Cumhuriyet'in ilanının 98. yıl dönümünü yayınladıkları tebrik mesajları ile kutluyor.

    İşte spor camiasından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları...

    TFF

    "Cumhuriyetimizin 98. yılı kutlu olsun! Gazi Mustafa Kemal Atatürk, onun silah arkadaşları ve milli mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyoruz! #CumhuriyetBayramı"

    Spor camiasından 29 Ekim mesajları #1

    BEŞİKTAŞ

    "Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere armağan ettiği Cumhuriyetimize her zaman ve hep birlikte sahip çıkarak sonsuza dek savunucusu olacağız. Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun."

    Spor camiasından 29 Ekim mesajları #2

    FENERBAHÇE

    "İnançla attığımız her bir ilmekte yeni bir umut yeşerttik biz!" Cumhuriyetimizin 98. yılı kutlu olsun!"

    Spor camiasından 29 Ekim mesajları #3

    GALATASARAY

    "#29EkimCumhuriyetBayramı'nın 98. yıl dönümünü kutluyor; başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalması uğruna şehit olan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz!"

    Spor camiasından 29 Ekim mesajları #4

    TRABZONSPOR

    "Biz onun fikirlerine ve o fikirlerin en muhteşemi olan Cumhuriyet’e tutkunuz… Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. #29Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun!"

    Spor camiasından 29 Ekim mesajları #5

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