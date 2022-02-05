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- Spor camiasından Erdoğan'a geçmiş olsun mesajları
Spor camiasından Erdoğan'a geçmiş olsun mesajları
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın PCR testinin pozitif çıkmasının ardından spor camiasından geçmiş olsun mesajları geldi. İşte o mesajlardan bazıları...
- Haber Merkezi
- 05.02.2022 - 16:31
- Güncelleme : 05.02.2022 - 16:38
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle spor kulüpleri geçmiş olsun mesajları yayımladı.
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