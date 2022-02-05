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    Spor camiasından Erdoğan'a geçmiş olsun mesajları

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın PCR testinin pozitif çıkmasının ardından spor camiasından geçmiş olsun mesajları geldi. İşte o mesajlardan bazıları...
    • Haber Merkezi
    • 05.02.2022 - 16:31
    • Güncelleme : 05.02.2022 - 16:38
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    Spor camiasından Erdoğan'a geçmiş olsun mesajları

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle spor kulüpleri geçmiş olsun mesajları yayımladı.

    BEŞİKTAŞ

    Spor camiasından Erdoğan a geçmiş olsun mesajları #1

    GALATASARAY

    Spor camiasından Erdoğan a geçmiş olsun mesajları #2

    FENERBAHÇE

    Spor camiasından Erdoğan a geçmiş olsun mesajları #3

    TRABZONSPOR

    Spor camiasından Erdoğan a geçmiş olsun mesajları #4

    KONYASPOR

    Spor camiasından Erdoğan a geçmiş olsun mesajları #5

    GÖZTEPE

    Spor camiasından Erdoğan a geçmiş olsun mesajları #6


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