Spor camiasından Ramazan Bayramı mesajları Spor kulüpleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla resmi internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından kutlama mesajı yayınladı.

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İslam Alemi, Ramazan Bayramı heyecanını yaşarken kulüplerinden de tebrik mesajları geldi.

Başta Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Süper Lig devleri olmak üzere birçok kulüp sosyal medyasından kutlama mesajı yayınladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ın yanı sıra federasyonlar ve kulüplerin paylaşımları şöyle:

"Ramazan Bayramı’na kavuşmanın sevinci ve heyecanı içerisindeyiz"

Osman Aşkın Bak, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

Rahmet, bereket, af, mağfiret, yardımlaşma ve dayanışma ayı olan bir Ramazan-ı Şerif’i daha uğurluyoruz.



Birlik ve beraberliğimizin pekişmesine, sevgi, saygı ve hoş görü anlayışının artmasına vesile olan mübarek Ramazan Ayı’nı geride bırakmanın hüznünü yaşarken, Ramazan Bayramı’na kavuşmanın sevinci ve heyecanı içerisindeyiz.



Bayramlar; milli ve manevi değerlerin yaşatıldığı, sevgi, saygı, hoşgörü ve vefa duygularının güçlendiği özel günlerdir. Bayramlar; sevinçlerin paylaşılması, birlik beraberliğin pekişmesi, hoşgörü ve dayanışmanın artması açısından çok değerlidir. Ramazan Bayramı'nın vatandaşlarımız arasındaki kardeşlik duygularını daha da güçlendireceğine inanıyorum.



Filistin'de ve dünyanın farklı coğrafyalarında bayramı buruk geçiren Müslüman kardeşlerimizin çektiği acıların son bulmasını diliyorum.



Bu duygu ve düşüncelerle gençlerimiz, sporcularımız, GSB yurtlarında kalan öğrencilerimiz ve halkımızın Ramazan Bayramı'nı en içten duygularla kutluyorum. Ramazan Bayramı’nın ülkemize, milletimize ve İslam alemine sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum.

"Ramazan Bayramımızın bütün insanlığa hoşgörü, merhamet ve bereket getirmesini temenni ediyorum"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Büyükekşi şu mesajları paylaştı:

Mübarek Ramazan Bayramı arifesinde, Mübarek Ramazan ayında Omuz Omuza Dayanışma ve Yardım Kampanyamızın kapsamında, bağışçılarımızın desteği ile deprem bölgesinde 9 ayrı noktada 4 bin konteynerimizden oluşan geçici barınma merkezlerinde yaşayan 20 bini aşkın depremzede vatandaşımızla bir araya geldik.



Bizler de bizzat Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri ile Kahramanmaraş ve Adıyaman illerimizde yaptığımız konteyner kentlerimizi ziyaret ederek depremzede vatandaşlarımızla bayramlaştık, kucaklaştık, onlarla bir kez daha hemhal olduk.



Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı Millî Takım formalarımızla mutlu görmenin sevincini yaşadık.



Millî Takım Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella ve Millî Takımlar antrenörlerimizin depremzede çocuklarımızla yaptığı 4 özel maça tanıklık ettik.



Bu anlamlı organizasyonda başta çocuklarımız olmak üzere depremzede vatandaşlarımızın yüzünü güldüren tüm çalışma arkadaşlarımıza ve çok değerli bağışçılarımıza teşekkür ederim.



Bu duygularla idrak ettiğimiz Mübarek Ramazan Bayramımızın bütün insanlığa hoşgörü, merhamet ve bereket getirmesini temenni ediyorum.



Kardeşlik ve dayanışma kültürümüzü daha da artıran sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar diliyorum.



Türk Futbol Ailesinin, milletimizin ve tüm İslam âleminin Mübarek Ramazan Bayramını tebrik ederim.

"Sağlık, mutluluk ve huzur dolu nice bayramlar dilerim"

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, yayınladığı mesajla Ramazan Bayramı’nı şu ifadelerle kutladı:

Bayramlar, birlik ve beraberliğimizi daha içten duygularla hissettiğimiz, milletimizin manevi değerlerinin ve dayanışma geleneğinin en güzel şekilde yaşandığı günlerdir. Bu özel günlerde; ailelerimizle, komşularımızla ve tüm sevdiklerimizle birlikte huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmeyi diliyoruz.



Sporun doğasında yer alan sevgi, saygı, barış ve dostluk gibi kavramları; her bayram olduğu gibi bu bayramda da daha fazla hissediyor ve benimsiyoruz.



Bütün İslam alemi ve halkımızın Ramazan Bayramı’nı kutlar; sağlık, mutluluk ve huzur dolu nice bayramlar dilerim.

"Sağlık ve mutluluk dolu nice bayramlar dileriz"

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ise bayram mesajında şu ifadelere yer verdi:

Ülkemizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutlar, sevdiklerinizle birlikte sağlık ve mutluluk dolu nice bayramlar dileriz.

"Ramazan bayramımız mübarek olsun"

Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) ise bayram mesajında şu ifadeleri kullandı:

Hoşgörü ve umutla dolu nice bayramlara. Ramazan bayramımız mübarek olsun.

Kulüplerden bayram mesajları

Beşiktaş

Bayramlar; inançların, örf ve adetlerin uygulanıp sergilendiği; vefanın ve paylaşmanın kıymetinin yeniden hatırlandığı, insanlar arasındaki sevgi ve saygının daha da güçlenmesine vesile olan özel günlerdir.



Camiamızın, vatandaşlarımızın ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı en içten duygularla tebrik eder; sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar temenni ederiz.

Fenerbahçe

Ramazan Bayramımızı en içten dileklerimizle kutlar; ülkemize ve camiamıza sağlık, huzur, birlik ve beraberlik içinde yaşayacağımız nice mutlu bayramlar dileriz.

Galatasaray

Bayram coşkusu her yanı sardı. Şimdi uzaktakilerin buluşma, küslerin barışma ve herkesin bu büyük mutluluğu paylaşma zamanı. Başta Galatasaray Ailesi olmak üzere tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, sevinçlerin katlanarak yaşanmasını diliyoruz.

Trabzonspor

Sağlık, huzur ve mutlulukla Ramazan Bayramınız mübarek olsun.

Konyaspor

Bayramlar; merhametin, yardımlaşmanın ve aramızdaki muhabbet ile dayanışmayı pekiştirmesi adına en müstesna günlerden biridir. Birlik ve beraberliğimizin güçlendiği, tüm gönüllerin bir olacağı bu önemli bayram günlerimize tekrar kavuşmayı niyaz ediyorum. Taraftarımız başta olmak üzere tüm milletimizin ve İslam Aleminin Ramazan Bayramını tebrik ediyor; sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Ramazan Bayramımız Mübarek Olsun! Hep birlikte nice güzel bayramlara…

Rizespor

Birlik ve beraberlik içinde olduğumuz, sağlıkla, huzurla iyilikleri ve mutluluğu paylaştığımız bir bayram dileriz.

Anadolu Efes

Sevdiklerinizle birlikte keyifli bir bayram geçirmeniz dileğiyle!

VakıfBank Spor Kulübü

Sevdiklerinizle bir arada olduğunuz, huzur ve mutluluk dolu güzel bir bayram dileriz.

Eczacıbaşı

Herkese sevdikleriyle birlikte mutlu bayramlar dileriz.

Bu mesajlar dışında birçok spor kulübü de internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından Ramazan Bayramı'nı kutladı.