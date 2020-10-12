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    Spor kulüplerinden Hatay'a fidan desteği

    Spor kulüplerinden Hatay'a fidan desteği

    Hatay'da yaşanan orman yangınları tüm ülkeyi yasa boğarken, bu üzücü olaya spor kulüpleri sessiz kalmadı. Başta Beşiktaş olmak üzere birçok spor kulübü, fidan bağışında bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 12.10.2020 - 16:31
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    Geçtiğimiz cuma günü PKK'lı teröristlerin başlattığı Hatay'ın Belen ilçesindeki orman yangınları, kısa süre içerisinde diğer ilçelere de sıçramış ve şehirde büyük hasara yol açmıştı.

    Tüm ülkeyi yasa boğan yangınlar sonrası ağaçlar küle dönerken, başta Beşiktaş olmak üzere birçok spor kulübü Hatay'ın yanında olduğunu gösterdi.

    BEŞİKTAŞ'TAN ANLAMLI PAYLAŞIM

    Galatasaray'ı etiketleyerek resmi Twitter hesabından bir paylaşım yapan siyah-beyazlı kulüp, "Hatay için el ele! Yangınlarda zarar gören ormanlarımızı yeşertmek için 1903 adet fidan bağışlayarak @GalatasaraySK 'a meydan okuyoruz." diyerek ezeli rakibine çağrıda bulundu.

    Spor kulüplerinden Hatay a fidan desteği #1

    Beşiktaş'tan gelen çağrıya cevap veren sarı-kırmızılı kulüp ise 1905 adet fidan bağışı yaparak Fenerbahçe'ye meydan okudu.

    Spor kulüplerinden Hatay a fidan desteği #2

    Hatay'da orman yangını - VİDEO

    ANADOLU KULÜPLERİ DE SESSİZ KALMADI

    Diğer taraftan Sakaryaspor, Kocaelispor ve Antalyaspor gibi kulüpler de yaptıkları paylaşımlarla fidan bağışı yapacaklarını duyurdu.

    Peş peşe atılan bu tweet'ler, sporseverler tarafından takdirle karşılandı.

    Kısa süre içerisinde yardıma diğer kulüplerin de katılması bekleniyor....

    Spor kulüplerinden Hatay a fidan desteği #3

    Spor kulüplerinden Hatay a fidan desteği #4

    Spor kulüplerinden Hatay a fidan desteği #5

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