Spor medyası, TFF Hakem Akademisi'ni ziyaret etti TFF Hakem Akademisi, kapılarını spor medyasına açtı. Psikoteknik laboratuvar ve hakem koçluğu uygulaması, basın mensuplarının en fazla dikkatini çeken öğeler oldu.

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AA

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Kasım 2023'te hayata geçirdiği TFF Hakem Akademisi, spor medyasının yöneticilerini misafir etti.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin davetiyle, Hakem Akademisi Direktörü Dr. Erden Or'un ev sahipliğinde TFF Beylerbeyi Tesisleri'nde bir araya gelen basın mensuplarına, akademi hakkında bilgiler verildi, sunumlar yapıldı.

Eğitimler gösterildi

Kurulan bu yeni müessesede hakem adaylığı, hakem terfi işlemleri, gözlemcilik, hakem koçluğu gibi konularda teknolojik gelişmelerden da faydalanarak yapılan ve bire bir gerçekleşen eğitimler uygulamalı olarak gösterildi.

Akademideki psikoteknik laboratuvar ve hakem koçluğu uygulaması, basın mensuplarının en fazla dikkatini çeken öğeler oldu.

Psikoteknik laboratuvarda bir takım testlerle hakemlerin yetenek, yetkinlik ve kişilik özelliklerini ölçme ve değerlendirme işlemleri yapılıyor.

Projenin detayları

Hakem koçluğu projesiyle de Süper Lig hakemleri, hakem koçları ile maçlar öncesinde ve sonrasında bire bir çalışmalar gerçekleştiriyor ve performans değerlendirmesi yapılıyor.

Bu uygulamanın UEFA haricinde ilk kez bu akademide hayata geçirildiği vurgulanırken, eğitmenler ve hakemler bu yöntem sayesinde son 3-4 haftada hata oranlarının düştüğü görüşünde birleşiyor.

"Neler yapabileceğimizi kendilerine gösterdik"

Başkan Büyükekşi ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, spor medyası yöneticilerinin akademiyi yakından tanımalarını istediklerini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

Neler yapabileceğimizi kendilerine gösterdik. Yatırımlarımız beğenildi. İnşallah buraya gelmeyen arkadaşlarımızı da buraya getirerek, hatta kulüp başkanlarımızı da buraya getirerek, haber akademisinin gelecekte ne kadar etkili olacağını göstermek istiyoruz. Hayırlara vesile olsun.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)