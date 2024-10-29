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Haber Merkezi

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, evinde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmişti.

Müsabakanın ardından Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel ve Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar'ın basın mensuplarına yaptığı açıklamaların ardından stat dışında istenmeyen bir olay yaşanmıştı.

MUHABİRE YUMRUK ATTI

Siyah-beyazlı yöneticilerle birlikte stattan çıkış yapan Başkan Hasan Arat'ın koruması Sezgin Gülnar'ın, Galatasaray’ı takip eden muhabirlerden Emre Kaplan’a yumruk attığı görülmüştü.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Kaplan’ın burnuna darbe aldığı ve yanağında açılma olduğu bildirilmişti.

TUTUKLANDI

Kaplan’ın saldırgandan şikayetçi olması üzerine çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sezgin Gülnar'ı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Gülnar, ‘spor alanlarında taşkınlık yapmak ve tesislere zarar vermek’ suçundan işlem yapılmak üzere adli makamlara sevk edildi.

Daha sonra ise Gülnar, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.