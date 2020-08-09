Spor spikeri Emre Gönlüşen hayatını kaybetti

2019 yılında kansere yakalanan ünlü spiker Emre Gönlüşen vefat etti.

Uzun süredir kanserle mücadele eden spor spikeri Emre Gönlüşen, 2. kez yakalandığı hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.

Vefat haberinin ardından spor camiasından ve spor basınından birçok taziye mesajı yayınlandı.

Gönlüşen'in çalıştığı kurum olan beIN Sports'un program müdürü Murat Caner: "Emre Gönlüşen çalışmayı seven, hayatı seven ve tüm zorluklara rağmen tutunabileceği anı yakalayabilen harika bir insandı. Ailesine aşık bir aile babası. Sabahlara kadar konuşurduk. Müzisyendi. O çalar, söyler, ben dinlerdim." ifadelerini kullanarak ünlü spikere veda etti.

Gönlüşen, tekrar kansere yakalandığını sosyal medya hesabından böyle duyurmuştu:

EMRE GÖNLÜŞEN KİMDİR?

Emre Gönlüşen, 22 Ekim 1978 tarihinde Adana'da dünyaya gelmiştir. Adana Şehir Tiyatrosu Konservatuvarı'nda iki sene kadar diksiyon eğitimi alan Emre Gönlüşen, taraftarı olduğu Adanaspor maçlarını seslendirme ümidiyle, bölgesel yayıncı kuruluşun kapısını çalmıştır.

Onay aldıktan sonra her gün seslendirme için kanalın yolunu tutan Emre Gönlüşen, böylece televizyon dünyasının içine girmiştir. Bir süre sonra kanalda tam zamanlı işe giren Emre Gönlüşen, kurgu, montaj, haber spikerliği ve müzik-komedi gibi çeşitli programlar yapmıştır.