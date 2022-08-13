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    Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu başladı! 1. hafta maç porgramı..

    Spor Toto 1. Lig'de yeni sezon heyecanı başladı.İşte ilk hafta maçlarının programı..
    • 13.08.2022 - 16:15
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    Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu başladı! 1. hafta maç porgramı..

    Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu bu hafta oynanan maçlar ile başladı.Ligin açılış maçında Cuma günü Altay-Yılport Samsunspor karşı karşıya geldi.Karşılaşmayı Samsunspor 2-0'lık skorla kazanmayı başardı.

    Futbolseverler Spor Toto 1. Lig'de oynanacak maçları araştırmaya başladı.Süper Lig'e yükselmek için kıyasıya mücadelelerin yaşanacağı 1. Lig'de birbirinden zorlu takımlar bulunuyor.

    Spor Toto 1. Lig de 2022-2023 sezonu başladı! 1. hafta maç porgramı.. #1

    İşte Spor Toto 1. Lig'de 1. haftanın maç programı;

    13 Ağustos Cumartesi

    Manisa FK-Boluspor

    Çaykur Rizespor-Ankara Keçiörengücü

    Gençlerbirliği-Altınordu

    Eyüpspor-Altaş Denizlispor

    14 Ağustos Pazar

    Bodrumspor-Yeni Malatyaspor

    Sakaryaspor-Göztepe

    15 Ağustos Pazartesi

    Adanaspor-Tuzlaspor


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