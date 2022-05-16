Spor Toto 1. Lig'de play-off eşleşmeleri belli oldu mu?

Spor Toto 1. Lig'de play-off eşleşmeleri belli oldu mu?

Spor Toto 1. Lig'de bitime bir hafta kala küme düşen ve play-off mücadelesine hak kazanan takımlar belli oldu. Peki, Spor Toto 1. Lig'de play-off eşleşmeleri belli oldu mu?

Süper Lig'de yaşanan heyecanın ve mücadelenin iki katı Süper Toto 1. Lig'de yaşanmaya devam ediyor.

Spor Toto 1. Lig'de bitime bir hafta kala küme düşen ve Süper Lig yolunda play-off oynama hakkı kazanan takımlar kesinleşti.

Küme düşen takımlar ve taraftarları üzülürken, Süper Lig yolunda bir şans elde edenler ise büyük sevinç yaşadı.

Daha önce MKE Ankaragücü ve Ümraniyespor'un Süper Lig'e yükselmesi, Balıkesirspor'un ise 2. Lig'e düşmesi kesinleşmişti.

35. hafta maçlarının ardından Balıkesirspor ile birlikte küme düşen diğer takımlar Bursaspor, Kocaelispor ve Menemenspor oldu. Dört takım gelecek sezon 2. Lig'de mücadele edecek.

Küme düşen takımların belirlenmesinin ardından, Süper Ligi çin play-off oynayacak olan takımların eşleşmeleri gündeme getirildi.

Peki, Spor Toto 1. Lig'de play-off eşleşmeleri belli oldu mu? İşte yanıtı...

Spor Toto 1. Lig'de play-off eşleşmeleri belli oldu mu?

1. Lig'de play-off hakkı kazanan dört takım belli oldu. Bandırmaspor, İstanbulspor, BB Erzurumspor ve Eyüpspor, Süper Lig'e yükselmek için mücadele edecek.

Play-off'a yükselen takımlar belli olsa da eşleşmeler henüz kesinleşmiş değil.

Play-off eşleşmeleri son maçların ardından oluşacak puan durumuna göre netlik kazanacak. Ligi üçüncü sırada bitiren takım, altıncılığı kesinleşen Eyüpspor ile eşleşecek.

Dördüncü ile beşinci sıradaki takımlar da bir diğer yarı final eşleşmesinde karşılaşacak.

Play-off yarı final ilk maçlar: 25 Mayıs Çarşamba

Play-off yarı final rövanş maçları: 29 Mayıs Pazar