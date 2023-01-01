Spor Toto 1. Lig’de sezonun ilk yarı istatistikleri

Spor Toto 1. Lig’de 2022-2023 sezonu ilk yarısında en çok gol atan takım 29 golle Ankara Keçiörengücü olurken, en az gol yiyen ekip ise lider Eyüpspor oldu.

Spor Toto 1. Lig’de bu sezon 19 takımın mücadele ettiği 2022-2023 sezonu ilk yarısında takımların iç ve dış sahada galibiyet sayıları, gol ve kart sayıları, oyuncu değişiklik sayıları gibi veriler de sezonun ilk yarısı bitmesiyle belli oldu.

En golcü takım

Sezonun ilk yarısını 32 puanla dördüncü tamamlayan Keçiörengücü, 29 golle ligin ilk yarısının en golcü takımı oldu. Eflatun-beyazlılar 23 golü ayakla, 3’ünü de kafayla attı. Samsunspor, Bodrumspor ve Sakaryaspor, 28 golle bu alanda ikinci sırayı paylaşan takımlar oldu.

Gol krallığı yarışı

Devre arasına gol krallığı yarışında 11 kez yaşadıkları gol sevinciyle zirveyi paylaşan Kabongo Kasongo (Sakaryaspor) ve Marco Paixao (Altay) oldu. Zirvenin hemen peşinde 9’ar gol ile Gaetan Laura (Samsunspor) ve Ahmet İlhan Özek (Altınordu) bulunuyor.

En sert takım

Sezonun ilk yarısında toplam 718 sarı kart çıkarken, takımlar 39 kez de kırmızı kart gördü. Yeni Malatyaspor gördüğü 6 kırmızı kartla en hırçın takım. 50 defayla en fazla sarı kart gören ekip olan Sakaryaspor’u, 44’er sarı kartla Adanaspor ve Bandırmaspor takip etti.

Oyuncu değişikliği sayısı

Bin 419 oyuncu değişikliğinin yaşandığı yarım sezonda, Bandırmaspor 88 defa ile en fazla oyuncu değişikliği yapan takım oldu. Bordo-beyazlıları, 84’er oyuncu değişikliğiyle Pendikspor ve Bodrumspor izledi.

Eyüpspor zirvede

İHA'nın haberine göre; sezonun ilk devresini 38 puanla zirvede tamamlayan Eyüpspor, iç sahada 9 galibiyet, 1 beraberlikle aldığı 28 puanla bu alanda en başarılı takım oldu. Deplasmanda en fazla puan toplayan takım ise 17 puanla Çaykur Rizespor oldu.