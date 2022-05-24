Spor Toto Süper Lig yeni sezon ne zaman? Süper Lig 2022-2023 sezonu başlangıç tarihi

TFF, Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonun başlangıç ve bitiş tarihlerini açıkladı. Peki Spor Toto Süper Lig yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte Süper Lig 2022-2023 sezonu başlangıç tarihi...

Spor Toto Süper Lig'de 2021 - 2022 sezonu, 38. ve son hafta maçlarıyla tamamlandı.

Trabzonspor, 38 yıl aradan sonra şampiyonluğunu ilan ederken Yeni Malatyaspor, Göztepe, Altay ve Çaykur Rizespor ise küme düşen takımlar oldu.

Bu takımların küme düşmesinin ardından lige yeni çıkan takımlar belirlenirken tüm gözler gelecek sezona çevirdi.

Futbolseverler, yeni sezonun ne zaman başlayacağını öğrenmek için araştırmalarını sürdürürken konuya ilişkin açıklama, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) geldi.

TFF; Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 2. Lig'de yeni sezonun başlangıç ve bitiş tarihlerini açıkladı. 2022 Dünya Kupası için lige verilecek aranın tarihi de belli oldu.

Peki Spor Toto Süper Lig yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte Süper Lig 2022-2023 sezonu başlangıç ve bitiş tarihi...

Süper Lig 2022-2023 sezonu ne zaman başlayacak?

Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig; 5, 6, 7 ve 8 Ağustos 2022 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek. Spor Toto 1. Lig'de ise normal sezon 14 Mayıs 2023 tarihinde tamamlanacak.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'in 2022-2023 sezonu başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi.

Alınan karara göre; Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig; 5, 6, 7 ve 8 Ağustos 2022 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek. Spor Toto 1. Lig'de ise normal sezon 14 Mayıs 2023'te tamamlanacak.