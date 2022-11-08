Petrol
97.23
-0.70%
Euro
18.5923
0.31%
Dolar
18.606
0.70%
Altın
997.16
0.20%
Borsa
4375
0.00%
Bitcoin
372.394
-4.58%
BTXN Coin
10.21
-0.39%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    Spor Toto Süper Lig'de gol kralı kim? Enner Valencia farkı açıyor! İşte son durum..

    Furbolseverler Süper Lig'de gol krallığı ve asist krallığında kimin zirvede olduğunu araştırıyor. İşte Spor Toto Süper Lig'de gol ve asist krallığında son durum..
    • 08.11.2022 - 11:44
    • Güncelleme : 08.11.2022 - 12:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Spor Toto Süper Lig'de gol kralı kim? Enner Valencia farkı açıyor! İşte son durum..

    Spor Toto Süper Lig'de 13 hafta geride kalırken gol krallığı yarışı kızışıyor. Futbolseverler kimin gol kralı olacağını merak ediyor. Süper Lig'de 13 hafta sonunda oluşan gol krallığı ve asist krallığı merak uyandırdı.

    Süper Lig'de şuana kadar en çok gol atan ve gol pası veren futbolcuların kim olduğu araştırılıyor. Süper Lig gol krallığı ve asist krallığı listesini sizler için derledik.

    İşte Spor Toto Süper Lig'de gol krallığı ve asist krallığında son durum..

    Spor Toto Süper Lig de gol kralı kim? Enner Valencia farkı açıyor! İşte son durum.. #1

    Gol Krallığı

    1) Enner Valencia (Fenerbahçe) - 12 Gol

    2) Haji Wright (Antalyaspor) - 9 Gol

    3) Fabio Borini (Fatih Karagümrük) - 7 Gol

    4) Mbaye Diagne (Fatih Karagümrük) - 7 Gol

    5) Wout Weghorst (Beşiktaş) - 6 Gol

    6) Mario Gavranovic (Kayserispor) - 5 Gol

    7) Michy Batshuayi (Fenerbahçe) - 5 Gol

    8) Younse Belhanda (Adana Demirspor) - 5 Gol

    Asist Krallığı

    1) Caner Erkin (Fatih Karagümrük) - 6 Asist

    2) Lincoln Henrique (Fenerbahçe) - 4 Asist

    3) Enner Valencia (Fenerbahçe) - 4 Asist

    4) Wout Weghorst (Beşiktaş) - 4 Asist

    5) Olivier Kemen (Kayserispor) - 3 Asist

    6) Ebrima Colley (Fatih Karagümrük) - 3 Asist


    Ankara'daki otomobil ve motor kazası, bir cana maloldu
    3. Sayfa

    Ankara'daki otomobil ve motor kazası, bir cana maloldu

    Kapadokya'da balon kazasının pilotu tutuksuz yargılanacak
    3. Sayfa

    Kapadokya'da balon kazasının pilotu tutuksuz yargılanacak

    2 ay önce yaptığı yatırım zengin etti!
    Advertorial

    2 ay önce yaptığı yatırım zengin etti!

    Görüş Bildir