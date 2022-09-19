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    Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında hangi maça kaç taraftar geldi?

    Süper Lig'de 7. hafta maçlarında stadyumlarda bulunan biletli taraftar sayıları açıkladın.
    • 19.09.2022 - 16:25
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    Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında hangi maça kaç taraftar geldi?

    Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında oynanan maçlarda tribünlerde yerini alan taraftarların sayısı belli oldu.

    Birbirinden keyifli ve bol gollü maçlara sahne olan 7. haftada maçları stadyumlardan takip eden taraftar sayısı açıklandı.

    7. hafta maçlarında en fazla seyircinin bulunduğu maç Galatasaray ile Konyaspor arasında oynanan maç oldu.

    Spor Toto Süper Lig in 7. haftasında hangi maça kaç taraftar geldi? #1

    İşte 7. hafta maçlarının taraftar sayıları

    Galatasaray - Konyaspor: 46.581

    Fenerbahçe - Alanyaspor : 39.520

    Trabzonspor - Gaziantep FK: 21.973

    Antalyaspor - Adana Demirspor: 10.848

    Hatayspor - Kayserispor: 4411

    İstanbulspor - Beşiktaş: 3608

    Başakşehir FK - Fatih Karagümrük: 2298

    Ümraniyespor - Kasımpaşa: 329

    Ankaragücü - Sivasspor: 266


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