Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında hangi maça kaç taraftar geldi?

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında hangi maça kaç taraftar geldi?

Süper Lig'de 7. hafta maçlarında stadyumlarda bulunan biletli taraftar sayıları açıkladın.

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında oynanan maçlarda tribünlerde yerini alan taraftarların sayısı belli oldu.

Birbirinden keyifli ve bol gollü maçlara sahne olan 7. haftada maçları stadyumlardan takip eden taraftar sayısı açıklandı.

7. hafta maçlarında en fazla seyircinin bulunduğu maç Galatasaray ile Konyaspor arasında oynanan maç oldu.

İşte 7. hafta maçlarının taraftar sayıları

Galatasaray - Konyaspor: 46.581

Fenerbahçe - Alanyaspor : 39.520

Trabzonspor - Gaziantep FK: 21.973

Antalyaspor - Adana Demirspor: 10.848

Hatayspor - Kayserispor: 4411

İstanbulspor - Beşiktaş: 3608



Başakşehir FK - Fatih Karagümrük: 2298

Ümraniyespor - Kasımpaşa: 329

Ankaragücü - Sivasspor: 266