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Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında hangi maça kaç taraftar geldi?
Süper Lig'de 7. hafta maçlarında stadyumlarda bulunan biletli taraftar sayıları açıkladın.
- 19.09.2022 - 16:25
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında oynanan maçlarda tribünlerde yerini alan taraftarların sayısı belli oldu.
Birbirinden keyifli ve bol gollü maçlara sahne olan 7. haftada maçları stadyumlardan takip eden taraftar sayısı açıklandı.
7. hafta maçlarında en fazla seyircinin bulunduğu maç Galatasaray ile Konyaspor arasında oynanan maç oldu.
İşte 7. hafta maçlarının taraftar sayıları
Galatasaray - Konyaspor: 46.581
Fenerbahçe - Alanyaspor : 39.520
Trabzonspor - Gaziantep FK: 21.973
Antalyaspor - Adana Demirspor: 10.848
Hatayspor - Kayserispor: 4411
İstanbulspor - Beşiktaş: 3608
Başakşehir FK - Fatih Karagümrük: 2298
Ümraniyespor - Kasımpaşa: 329
Ankaragücü - Sivasspor: 266